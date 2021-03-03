Белоруссия потребовала выдать Тихановскую

Экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую следственный комитет республики требует выдать Минску. В пресс-службе ведомства сообщили, что Тихановская объявлена в розыск.
"Соответствующие документы на ее экстрадицию переданы в Генеральную прокуратуру", — передает слова представителей СК РИА Новости.
Уже более полугода по всей Белоруссии проходят массовые акции протеста. Они начались после президентских выборов, где, по официальным данным, Александр Лукашенко набрал 80% голосов. Оппозиция не согласна с этими результатами.
Ранее Тихановская рассказала о том, как изменилась страна с момента выборов главы республики, на которых победил шестой раз нынешний белорусский лидер. Также она предположила, каким может быть политическое будущее страны. Бывший кандидат в президенты считает, что Лукашенко уйдет с поста этой весной.