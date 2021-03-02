Торговля органами на Украине набирает обороты 

Граждане Украины все чаще интересуются возможностью продать органы для трансплантации. Об этом сообщила основательница общественной организации «IDonor: Всеукраинская платформа донорства» журналистка Ирина Заславец, передает t.ks.ua 2 марта

Заславец подчеркнула, что по украинскому законодательству в стране сейчас возможны два вида донорства органов: родственное и посмертное, и донорство является исключительно бесплатным и добровольным.

Она пояснила, что суммы «почка — 323 798 грн, сердце — 609 366 грн, печень — 929 125 грн» — это не стоимость органа, а тарифы, которые установило государство за выполнение операций по трансплантации. В эту сумму входит стоимость расходных материалов, медикаментов и оплата труда медработников.

«Что касается посмертного донорства — в случае, когда консилиум врачей констатирует, что мозг пациента мертв, но есть понимание, что органы здоровы и могут спасти жизнь другим, согласие на их изъятие спрашивают только у родных. Соглашаться на донорство, когда родственника уже не спасти — это то, о чем сейчас просят у украинцев», — сказала Заславец.

Однако, по ее словам, механизм прижизненного согласия на посмертное донорство в стране пока не разработан.

При этом торговля органами противозаконна не только на Украине, но и во всем мире, подчеркнула она.