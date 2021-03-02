Белоруссия потребует экстрадиции Тихановской

Белорусские следователи объявили экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую в межгосударственный розыск, сообщает ТАСС. Российские правоохранители также включили политика в список разыскиваемых лиц.

По версии белорусской стороны, Тихановская своими призывами к участию в митингах и свержению власти угрожала национальной безопасности республики. Следователи завершили расследование уголовного дела. Они отметили, что собрали достаточно доказательств вины оппозиционерки, и объявили её в межгосударственный розыск.

«В рамках Союзного государства у нас есть обязательства, поэтому ее объявили в межгосударственный розыск», — пояснил юрист.

По его словам, если политика задержат на территории России, то её передадут белорусским правоохранителям. Он добавил, что взаимодействие РФ и Белоруссии по розыску предполагаемых преступников — «обычная практика».

Ранее, как сообщал «Рамблер», Светлана Тихановская заявила, что не будет принимать участие в очередной предвыборной гонке за пост главы Белоруссии. По крайней мере «на данный момент», добавила она.