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Тихановскую объявили в розыск 

Павел Тиунов 23 минуты назад
Белоруссия потребует экстрадиции Тихановской
Фото: Reuters
Белорусские следователи объявили экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую в межгосударственный розыск, сообщает ТАСС. Российские правоохранители также включили политика в список разыскиваемых лиц.
По версии белорусской стороны, Тихановская своими призывами к участию в митингах и свержению власти угрожала национальной безопасности республики. Следователи завершили расследование уголовного дела. Они отметили, что собрали достаточно доказательств вины оппозиционерки, и объявили её в межгосударственный розыск.
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Фамилия Тихановской также появилась в базе данных МВД РФ, содержащей информацию о разыскиваемых людях. Адвокат Дмитрий Аграновский заявил РИА Новости, что в России в отношении политика возбуждено несколько уголовных дел.

«В рамках Союзного государства у нас есть обязательства, поэтому ее объявили в межгосударственный розыск», — пояснил юрист.

По его словам, если политика задержат на территории России, то её передадут белорусским правоохранителям. Он добавил, что взаимодействие РФ и Белоруссии по розыску предполагаемых преступников — «обычная практика».
Ранее, как сообщал «Рамблер», Светлана Тихановская заявила, что не будет принимать участие в очередной предвыборной гонке за пост главы Белоруссии. По крайней мере «на данный момент», добавила она.
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В мире , Светлана Тихановская , Дмитрий Аграновский , МВД , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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