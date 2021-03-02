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СК Белоруссии передал в Генпрокуратуру документы на экстрадицию Тихановской 

ТАСС 15 минут назад
Белоруссия потребует экстрадиции Тихановской
Фото: Reuters
Следственный комитет (СК) Белоруссии передал в Генеральную прокуратуру документы на экстрадицию бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской, находящейся за пределами страны. Об этом сообщило во вторник следственное ведомство республики.

"Тихановская в настоящее время объявлена в розыск. Соответствующие документы на ее экстрадицию переданы в Генеральную прокуратуру", — отметили в СК.

Как уточнили в ведомстве, лица из ближайшего окружения Тихановской готовились к захвату зданий в Гомеле. "По данным следствия, сотрудниками ГУБОПиК (Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией — прим. ТАСС) проводились оперативно-разыскные мероприятия, направленные на выявление ряда лиц, занимавшихся организацией массовых беспорядков во время выборов. Правоохранители получили информацию о том, что лица из ближайшего окружения Светланы Тихановской готовятся к массовым беспорядкам и захвату зданий в Гомеле", — говорится в сообщении.

"С целью планирования своих действий обвиняемые 5 августа организовали встречу, на которой присутствовала в том числе сама Тихановская. С ее участием обсуждался план по организации массовых беспорядков, а также захвату зданий администраций и исполкомов, назначению вместо глав и председателей своих лиц. По результатам расследования фигурантам предъявлено обвинение. Ко всем применена мера пресечения в виде заключения под стражу", — проинформировало ведомство.

На встрече оппозиции с участием Тихановской в августе обсуждался план организации массовых беспорядков, добавили в СК.
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В мире , Генпрокуратура РФ
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