Пентагон назвал условие для выделения $150 млн Украине 

Пентагона. Украина получит $150 млн в виде военной помощи при условии значительного прогресса в реформах в сфере обороны. Об этом говорится в сообщении на сайте

военном ведомстве подчеркнули, что такие требования содержит закон о бюджетных ассигнованиях.

«$150 млн из одобренных Конгрессом средств USAI будут предоставлены в 2021 финансовом году, когда Министерство обороны совместно с Госдепартаментом убедятся, что Украина добилась значительного прогресса в ключевых оборонных реформах», — отмечается в заявлении.

В министерстве призвали Украину продолжить проведение реформ, которые позволят «укрепить гражданский контроль над военными», а также будут «способствовать повышению прозрачности» в области закупок и модернизации оборонного сектора.

При этом в Пентагоне подчеркнули, что Украина получит помощь в размере $125 млн, которые подразумевают поставку двух вооруженных патрульных катеров.