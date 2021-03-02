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Пентагон назвал условие для выделения $150 млн Украине 

Алиса Селезнёва 59 минут назад
Пентагон назвал условие для выделения $150 млн Украине
Фото: ТАСС
Украина получит $150 млн в виде военной помощи при условии значительного прогресса в реформах в сфере обороны. Об этом говорится в сообщении на сайте Пентагона.
В военном ведомстве подчеркнули, что такие требования содержит закон о бюджетных ассигнованиях.

«$150 млн из одобренных Конгрессом средств USAI будут предоставлены в 2021 финансовом году, когда Министерство обороны совместно с Госдепартаментом убедятся, что Украина добилась значительного прогресса в ключевых оборонных реформах», — отмечается в заявлении.

В министерстве призвали Украину продолжить проведение реформ, которые позволят «укрепить гражданский контроль над военными», а также будут «способствовать повышению прозрачности» в области закупок и модернизации оборонного сектора.
При этом в Пентагоне подчеркнули, что Украина получит помощь в размере $125 млн, которые подразумевают поставку двух вооруженных патрульных катеров.
«Рамблер» писал, что ранее российский сенатор Алексей Пушков назвал цель вступления Украины в НАТО. По его мнению, украинские националисты добиваются вступления страны в Североатлантический альянс, чтобы с его помощью развязать войну с Россией.
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В мире , Армия , Алексей Пушков , Министерство обороны , Пентагон , Госдеп США , НАТО
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