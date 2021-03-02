Памятник танку Т-34 осквернили под Нарвой

Неизвестные осквернили танк-памятник Т-34 под Нарвой . Об этом сообщила во вторник газета Postimees

По информации издания, на броне танка, который установлен на пьедестале у дороги на берегу реки Нарвы, появилась оскорбительная надпись на русском языке. Представитель ухаживающей за памятником организации "Память" Людмила Лобина заявила, что в данный момент идет расследование инцидента.

"Единственное, хочется отметить, что неравнодушные люди под покровом ночи своими силами чистили монумент", — сказала она. По ее словам, надписи удалось практически полностью оттереть.

Танк Т-34 в Нарве — единственный сохранившийся на территории Эстонии танк-памятник. Он установлен у дороги, ведущей из Нарвы в Нарва-Йыэсуу, где 25-26 июля 1944 года силы Ленинградского корпуса под руководством генерала Федюнинского пересекли реку Нарву. Т-34 в Нарве стал популярной достопримечательностью не только среди местных жителей, но и среди туристов.