Пока вы спали: Финляндия и Прибалтика нарастят потребление российского электричества 

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Финляндия и страны Балтии нарастят потребление российской электроэнергии

Группа «Интер РАО» планирует нарастить в этом году поставки электроэнергии за рубеж, в основном за счет увеличения экспорта в Финляндию, Литву, Латвию и Эстонию. Об этом пишут «Ведомости».

В компании прогнозируют, что 33% поставок придется на страны Балтии, 27% — на Финляндию, 21% — на Китай, 8% — на Казахстан, 6% — на Грузию, еще 5% будут распределены между остальными потребителями.

При этом, по словам экспертов, альтернативы дешевой российской энергии пока нет.

Два осведомленных источника пояснили изданию на условиях анонимности, что санкции могут быть введены в рамках закона о контроле над химическим и биологическим оружием от 1991 года, а также указа, который был издан в 2014 году после присоединения Крыма к России.

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