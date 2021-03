Пока вы спали: Финляндия и Прибалтика нарастят потребление российского электричества 

Slovakia has become the 39th country in the world and the 2nd country in the EU to authorize the use of Sputnik V.



Slovensko sa stalo 39 krajinou na svete a druhou krajinou EÚ, ktorá povolila použitie #SputnikV.

— Sputnik V (@sputnikvaccine) March 1, 2021