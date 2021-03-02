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Пока вы спали: Финляндия и Прибалтика нарастят потребление российского электричества 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Пока вы спали: Финляндия и Прибалтика нарастят потребление российского электричества
Фото: РИА Новости
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Финляндия и страны Балтии нарастят потребление российской электроэнергии

Группа «Интер РАО» планирует нарастить в этом году поставки электроэнергии за рубеж, в основном за счет увеличения экспорта в Финляндию, Литву, Латвию и Эстонию. Об этом пишут «Ведомости».
В компании прогнозируют, что 33% поставок придется на страны Балтии, 27% — на Финляндию, 21% — на Китай, 8% — на Казахстан, 6% — на Грузию, еще 5% будут распределены между остальными потребителями.
При этом, по словам экспертов, альтернативы дешевой российской энергии пока нет.

США определились с датой введения санкций против России

США могут ввести санкции против России из-за ситуации с учредителем Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, Алексеем Навальным 2 марта. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Reuters.
Два осведомленных источника пояснили изданию на условиях анонимности, что санкции могут быть введены в рамках закона о контроле над химическим и биологическим оружием от 1991 года, а также указа, который был издан в 2014 году после присоединения Крыма к России.
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Словакия одобрила «Спутник V»

Словакия стала второй из стран Евросоюза, которая одобрили использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V», не дожидаясь решения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA). Об этом говорится в аккаунте вакцины в Twitter.
В Минздраве Словакии уточнили, что будет закуплено два миллиона доз, вакцинация может начаться уже через две недели. При этом желающие привиться должны будут подтвердить свое согласие на укол вакциной, которая еще не получила одобрение EMA.

Матвиенко выступила за перевод школьников на пятидневку

Необходимо стремиться к тому, чтобы российские школьники учились пять дней в неделю, а не шесть, так как один выходной не позволяет им полноценно отдыхать и общаться с родителями. Об этом заявила РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Задача в том, чтобы ребенок имел время на физическое развитие, на прогулки, игры на свежем воздухе, чтобы он мог, кроме уроков, посещать кружки и творчески развиваться. Ну и, самое главное, чтобы ребенок как можно больше времени проводил с родителями», — пояснила она.

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Эксперты ожидают скачка цен на нефть

По прогнозу экспертов, в том числе аналитиков Bank of America, стоимость «черного золота» начнет расти самыми быстрыми темпами с 1970-х годов и может достигнуть отметки в 100 долларов за баррель. Об этом пишет газета «Известия».
Причинами роста цен на нефть эксперты называют: увеличение спроса на фоне подъема ВВП в Китае, колоссальный выброс ликвидности в экономику США и падение доллара, сокращение добычи нефти странами ОПЕК+.
Однако нефтяной рынок могут ожидать серьезные потрясения в случае снятия санкций с Ирана.
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Видео дня. За кого вышла замуж актриса Екатерина Шпица
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В мире , Валентина Матвиенко , Алексей Навальный , Минздрав РФ , ЕС , Фонд борьбы с коррупцией , Bank of America , Минюст РФ , Совет Федерации , Интер РАО ЕЭС , Ведомости , газета "Известия" , РИА Новости , Reuters
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