В Тбилиси начались задержания 

Все новости на карте

Полицейские задержали нескольких сторонников оппозиционных партий, которые участвовали в акции у входа в здание парламента Грузии Тбилиси , передает «Интерфакс».

Пикетирование началось утром. При появлении каждого депутата протестующие выкрикивали оскорбительные слова. Всего на акции было замечено несколько десятков участников, из них нескольких человек, которые пытались перекрыть проезжую часть улицы, задержали.

По данным издания Sputnik Грузия, полицией был задержан член Объединенного национального движения Бесо Газделиани.

Как передает корреспондент Sputnik с места событий, некоторые митингующие вязли в руки дымовые шашки.