Рекордное число американцев заявили о нелюбви к России 

77% граждан США заявили, что негативно относятся к России сообщает РИА Новости. Это рекордный показатель за последние 30 лет.

Исследование общественного мнения провели эксперты социологической службы Gallup. В результате 36% американцев заявили о крайне негативном отношении к России, 41% оказались в целом негативно расположены к РФ, 22% опрошенных отметили в целом благоприятное отношение к стране и только 1% американцев затруднились с ответом.

Исследователи также выяснили у граждан США, упоминание о каких странах у них вызывает наиболее позитивные чувства. Во главе списка оказалась Канада: 92% американцев заявили о благоприятном отношении к ней, 6% — о негативном. Также в перечне оказались Великобритания, Франция, Япония и Германия.

Лидером «антирейтинга», в котором указаны страны, не вызывающие в США позитивных эмоций, оказалась Северная Корея. Благоприятно страну оценили лишь 11% респондентов. Также американцы настороженно относятся к Ирану, Ираку и Афганистану.