Рекордное число американцев заявили о нелюбви к России 

77% граждан США заявили, что негативно относятся к России, сообщает РИА Новости. Это рекордный показатель за последние 30 лет.
Исследование общественного мнения провели эксперты социологической службы Gallup. В результате 36% американцев заявили о крайне негативном отношении к России, 41% оказались в целом негативно расположены к РФ, 22% опрошенных отметили в целом благоприятное отношение к стране и только 1% американцев затруднились с ответом.
Исследователи также выяснили у граждан США, упоминание о каких странах у них вызывает наиболее позитивные чувства. Во главе списка оказалась Канада: 92% американцев заявили о благоприятном отношении к ней, 6% — о негативном. Также в перечне оказались Великобритания, Франция, Япония и Германия.
Лидером «антирейтинга», в котором указаны страны, не вызывающие в США позитивных эмоций, оказалась Северная Корея. Благоприятно страну оценили лишь 11% респондентов. Также американцы настороженно относятся к Ирану, Ираку и Афганистану.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Пентагоне заявили, что региональный кризис в отношениях с Москвой может быстро перерасти в атомную войну. Американский адмирал Чарльз Ричард подчеркнул, что Россия скорее всего прибегнет к использованию ядерного оружия, если потерпит поражение в войне с применением обычного вооружения, и в результате возникнет угроза государству или политическому строю. В декабре военный аналитик Джон Россомандо заявил, что США должны разместить ядерное оружие в непосредственной близости от границ РФ. По его мнению, только так можно сдержать российскую агрессию по отношению к соседствующим с РФ странам.