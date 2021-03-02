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Москва

Видео с места убийства протестующих в Мьянме 

Вадим Дроздов 27 минут назад
28 февраля в Мьянме состоялись массовые протесты из-за военного государственного переворота в стране. В течение выходных демонстрации проходили во многих городах Мьянмы. Для разгона митинга полицейские использовали резиновые пули и слезоточивый газ, а позже в ход пошло огнестрельное оружие. Сообщается, что по меньшей мере 18 участников акций протеста в результате этого были убиты, а еще более 30 получили ранения.
"Полиция начала стрелять сразу после того, как мы собрались", — рассказал один из протестующих.
Глава ООН Антониу Гутерреш выступил с резким осуждением действий военных и призывом к мировому сообществу оказать давление на генералов.
В мире , Видео , Антониу Гутерреш , ООН
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