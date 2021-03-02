Видео с места убийства протестующих в Мьянме 

28 февраля в Мьянме состоялись массовые протесты из-за военного государственного переворота в стране. В течение выходных демонстрации проходили во многих городах Мьянмы. Для разгона митинга полицейские использовали резиновые пули и слезоточивый газ, а позже в ход пошло огнестрельное оружие. Сообщается, что по меньшей мере 18 участников акций протеста в результате этого были убиты, а еще более 30 получили ранения.

"Полиция начала стрелять сразу после того, как мы собрались", — рассказал один из протестующих.