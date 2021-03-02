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Москва

Видео извинений Пашиняна перед народом 

Вадим Дроздов 24 минуты назад
1 марта в Армении в ходе митинга сторонников Николы Пашиняна премьер-министр выступил с речью перед народом.
"Я хочу извиниться перед всеми, перед всеми гражданами Армении, перед всеми армянами диаспоры, перед всеми гражданами Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика) за допущенные ими ошибки. Я много думал о том, где я ошибся. Как премьер-министр, как глава государства я прошу прощения за все ошибки властей третьей республики. Но я не хочу, чтобы это звучало как сожаление, а звучало как знак нашей решимости, что мы, гордые граждане Армении, не сдадимся, никогда не сдадимся в борьбе за свободную и счастливую Армению", — заявил Пашинян.
В мире , Видео
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