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Украина подготовилась к запуску «Северного потока-2» 

Lenta.ru и ещё 5 30 минут назад
Украина подготовилась к запуску газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в интервью изданию «Украинская неделя».

«Мы подготовились к такому сценарию. Если взглянуть на цифры этим летом, то благодаря нашим подземным хранилищам и за счет полной интеграции в европейскую газотранспортную систему мы будем иметь баланс энергоресуров и получать их по справедливой цене», — сказал Коболев.

По его словам, из-за запуска газопровода Украина рискует потерять доходы от транзита и «компонент безопасности». Однако он заверил, что дефицита газа в стране не будет, так как страна защищена и «реэкспортирует газ из подземных хранилищ». Также Коболев отметил, что на рынке электроэнергии Украина зависит от импорта из Белоруссии. «Если завтра по каким-то причинам поставки оттуда прекратятся, то страну могут ждать веерные отключения», — предупредил он.
Строительство «Северного потока-2» было заморожено в декабря 2019 года после санкций Вашингтона. В феврале 2021-го баржа «Фортуна» возобновила прокладку труб в датских водах.
Работу на этом участке планируется завершить в апреле, а полностью газопровод завершат к концу года. Нерешенными проблемами остаются сертифицирование и страхование маршрута. От сотрудничества с Nord Stream 2 AG отказались как минимум 18 европейских компаний.
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В мире , Видео , Андрей Коболев , Нафтогаз , Германия , Киев
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