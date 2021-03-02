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Москва

На Украине медикам стало плохо после вакцинации от COVID-19 

News.ru и ещё 1 48 минут назад
На Украине медработники почувствовали себя нехорошо после вакцинации индийским препаратом против коронавируса Covieshield/AstraZeneca.
Инцидент произошёл в Одессе. Как сообщила директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко, после вакцинации 60 сотрудников медицинских учреждений города 22 из них ощутили повышение температуры — от 37,2 до 38,5 градуса.
Всего в списке граждан, пожелавших вакцинироваться в числе первых, было около тысячи человек, в том числе — 496 медиков, работающих в стационарах больниц, где проходят лечение пациенты с COVID-19. Однако в дальнейшем часть желающих отказалась от вакцинации.
По словам Елены Якименко, изначально ожидалось поступление в город вакцины Pfizer, но в результате был получен индийский аналог AstraZeneca — Covishield, после чего люди стали отказываться от прививки.
Вакцинация на Украине началась 24 февраля. Первым вакцину получил врач-реаниматолог Евгений Горенко, работающий в COVID-отделении Черкасской областной больницы. По состоянию на 1 марта данной вакциной привились более 3 тысяч украинцев.
Ранее NEWS.ru писал, что экс-президент Украины Пётр Порошенко жёстко высказался о вакцине от коронавируса для украинцев. Он назвал её «г…вном».
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В мире , Видео , Петр Порошенко , Евгений Горенко , Одесса
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