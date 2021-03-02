На Украине медикам стало плохо после вакцинации от COVID-19 

На Украине медработники почувствовали себя нехорошо после вакцинации индийским препаратом против коронавируса Covieshield/AstraZeneca.

Инцидент произошёл в Одессе. Как сообщила директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко, после вакцинации 60 сотрудников медицинских учреждений города 22 из них ощутили повышение температуры — от 37,2 до 38,5 градуса.

Всего в списке граждан, пожелавших вакцинироваться в числе первых, было около тысячи человек, в том числе — 496 медиков, работающих в стационарах больниц, где проходят лечение пациенты с COVID-19. Однако в дальнейшем часть желающих отказалась от вакцинации.

По словам Елены Якименко, изначально ожидалось поступление в город вакцины Pfizer, но в результате был получен индийский аналог AstraZeneca — Covishield, после чего люди стали отказываться от прививки.

Вакцинация на Украине началась 24 февраля. Первым вакцину получил врач-реаниматолог Евгений Горенко , работающий в COVID-отделении Черкасской областной больницы. По состоянию на 1 марта данной вакциной привились более 3 тысяч украинцев.