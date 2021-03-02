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СМИ сообщили об атаке базы ООН в Нигерии боевиками 

ТК «Звезда» и ещё 1 28 минут назад
СМИ сообщили об атаке базы ООН в Нигерии боевиками
Фото: Handout ZUMAPRESS.com Globallookpress
Боевики совершили атаку на базу и центр гуманитарной помощи ООН в Нигерии. В настоящее время 25 сотрудников организации укрылись в убежище и ожидают освобождения от осады. В результате атаки никто не пострадал, однако имуществу был нанесен серьезный ущерб.

«Гуманитарный центр был полностью сожжен», — указывают источники агентства France-Presse.

Предположительно, нападение произвели члены террористической группировки «Западноафриканская провинция исламского государства»*, связанной с ИГИЛ*.
Ранее на территории Сирии с помощью беспилотников ВКС России был обнаружен крупный схрон оружия террористов. В ходе операции была уничтожена группа боевиков, охранявших тайник.
* ISWAP, бывшая «Боко харам» — террористическая организация, запрещена в РФ.
*«Исламское государство» (ИГИЛ) — террористическая организация, запрещена в РФ.
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В мире , Происшествия , ООН , Боко харам , Исламское государство , France-Presse , Нигерия , Сирия
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