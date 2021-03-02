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Аргентина заинтересовалась новыми российскими вакцинами от COVID-19 

Газета.Ru и ещё 1 45 минут назад
Аргентина заинтересовалась новыми вакцинами РФ от COVID-19
Фото: Mary Altaffer/Reuters
Советник президента Аргентины Сесилия Николини рассказала об интересе властей страны к новым российским препаратам от коронавируса. Об этом сообщает РИА "Новости".
По ее словам, в частности, интерес проявляется к вакцине "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Она подчеркнула, что в Аргентине доверяют российскому технологическому развитию и науке. Советник уточнила, что по этой причине они поверили в вакцину "Спутник V".

"Другие разработки, безусловно, будут настолько же качественными", — сказала Николини. Ранее Словакия вслед за Венгрией одобрила применение "Спутника V".

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 114,9 млн заболевших, свыше 90,5 млн человек выздоровели, а более 2,5 млн пациентов умерли. В России выявили более 4,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19.
Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V". 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название "ЭпиВакКорона". Ее разработал новосибирский центр "Вектор".
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В мире , Владимир Путин , Российский фонд прямых инвестиций , Аргентина
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