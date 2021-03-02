Трамп и его супруга привились от коронавируса ещё в январе

Дональд Трамп привился от коронавируса в январе, когда еще был президентом США . Об этом сообщает издание Axios, ссылаясь на советника бывшего хозяина Белого дома.

Вакцинацию прошла и супруга Трампа — Меланья. Какой препарат им был введен, собеседник СМИ не уточнил. На момент ухода Трампа с президентского поста в США были одобрены Moderna и Pfizer

Напомним, Дональд Трамп перенес коронавирус в октябре прошлого года. После болезни он заявил, что у него иммунитет к COVID-19.