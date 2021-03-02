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СМИ: Трамп привился от коронавируса в январе 

Мир24 и ещё 4 13 минут назад
Трамп и его супруга привились от коронавируса ещё в январе
Фото: Reuters
Дональд Трамп привился от коронавируса в январе, когда еще был президентом США. Об этом сообщает издание Axios, ссылаясь на советника бывшего хозяина Белого дома.
Вакцинацию прошла и супруга Трампа — Меланья. Какой препарат им был введен, собеседник СМИ не уточнил. На момент ухода Трампа с президентского поста в США были одобрены Moderna и Pfizer.
Напомним, Дональд Трамп перенес коронавирус в октябре прошлого года. После болезни он заявил, что у него иммунитет к COVID-19.
В декабре СМИ сообщали, что Трамп не планирует прививаться без рекомендации медиков Белого дома.
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В мире , Дональд Трамп , Pfizer , США
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