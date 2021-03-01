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77% американцев заявили о негативном отношении к России 

Вероника Полынина 24 минуты назад
77% американцев заявили о негативном отношении к РФ
Фото: Reuters
77% американцев заявили о негативном отношении к России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование социологической службы Gallup.
Очень негативно к России относятся 36% американцев, еще 41% — в целом негативно. Это рекордные показатели за всю историю опросов Gallup с 1989 года. Год назад о негативном отношении к России заявляли 72% респондентов.
Благоприятное отношение к России сложилось у 22% граждан США. 5% заявили об очень благоприятном отношении, еще 17% — в целом о благоприятном. Год назад России симпатизировали 28% американцев.
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Лучше всего жители США относятся к Канаде. О благоприятном отношении к этой стране заявили 92% опрошенных. Также американцы позитивно оценивают Великобританию, Францию, Японию и Германию.
В лидерах антирейтинга, помимо России, оказались КНДР, Иран, Ирак и Афганистан.
Исследование проводилось с 3 по 18 февраля, в нем принял участие 1021 человек. Статистическая погрешность составляет около 4%.
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В мире , РИА Новости
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