77% американцев заявили о негативном отношении к РФ

77% американцев заявили о негативном отношении к России сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование социологической службы Gallup.

Очень негативно к России относятся 36% американцев, еще 41% — в целом негативно. Это рекордные показатели за всю историю опросов Gallup с 1989 года. Год назад о негативном отношении к России заявляли 72% респондентов.

Благоприятное отношение к России сложилось у 22% граждан США. 5% заявили об очень благоприятном отношении, еще 17% — в целом о благоприятном. Год назад России симпатизировали 28% американцев.

Лучше всего жители США относятся к Канаде. О благоприятном отношении к этой стране заявили 92% опрошенных. Также американцы позитивно оценивают Великобританию, Францию, Японию и Германию.

В лидерах антирейтинга, помимо России, оказались КНДР, Иран, Ирак и Афганистан.

Исследование проводилось с 3 по 18 февраля, в нем принял участие 1021 человек. Статистическая погрешность составляет около 4%.