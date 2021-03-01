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Москва

CNN узнал подробности о санкциях США из-за Навального 

Вероника Полынина 46 минут назад
Санкции США против России из-за дела Алексея Навального (является учредителем Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента. — Прим. ред.) могут быть объявлены уже на этой неделе. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на два источника в администрации президента Джо Байдена, передает РБК.
По данным телеканала, санкции США будут согласованы с Евросоюзом, который тоже готовится ввести ограничения.
Навальный доставлен в колонию во Владимирской области
Сообщается, что обсуждается вариант указа, в котором будет затронута не только ситуация с Навальным, но и хакерская атака на правительственные учреждения, а также вознаграждения за убийство американских военных в Афганистане. Россия отрицает причастность ко всему вышеперечисленному.
Ранее «Рамблер» сообщал, что послы стран Европейского союза согласовали новые санкции в отношении России из-за ситуации вокруг Навального. Власти Евросоюза неоднократно выражали несогласие с заменой Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше» и призывали российские власти освободить основателя ФБК.
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В мире , Видео , Ив Роше , Алексей Навальный , Джозеф Байден , Администрация Президента РФ , ЕС , Фонд борьбы с коррупцией , Минюст РФ , CNN
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