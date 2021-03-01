По данным телеканала, санкции США будут согласованы с Евросоюзом , который тоже готовится ввести ограничения.

Сообщается, что обсуждается вариант указа, в котором будет затронута не только ситуация с Навальным, но и хакерская атака на правительственные учреждения, а также вознаграждения за убийство американских военных в Афганистане. Россия отрицает причастность ко всему вышеперечисленному.