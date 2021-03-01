Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

ВОЗ: вторая волна пандемии COVID-19 еще не закончилась 

Газета.Ru 46 минут назад
Представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович заявил, что вторая волна пандемии коронавируса еще не закончилась, однако идет на спад.

«Вторая волна не закончилась», — сказал она в эфире телеканала «Россия-24».

Вуйнович также отметили важность соблюдения мер по защите от инфекции, так как она быстро распространяется, а у населения еще не сформировался иммунитет.
ВОЗ посоветовала отказавшимся от вакцинации россиянам сидеть дома

«Это значит, что недостаточно людей имеют иммунитет, чтобы не заболеть, и из-за этого, к сожалению, мы не можем говорить об окончании пандемии. Надо быть осторожными, прививаться», — добавила она.

Всего на сегодняшний день в мире зафиксировано 114,2 млн случаев инфекции, из них более 2,5 млн пациентов умерли, а 64,4 млн человек вылечились после заражения.
1 марта в ЕК заявили, что более заразные штаммы COVID-19 присутствуют уже во всех странах Евросоюза
Газета.Ru: последние новости
Сына Лукашенко сняли с должности помощника президента Сына Лукашенко сняли с должности помощника президента Партия Зеленского осталась без госфинансирования Партия Зеленского осталась без госфинансирования Пашинян анонсировал референдум по новой конституции Армении Пашинян анонсировал референдум по новой конституции Армении
Комментарии 5
В мире , Видео , Мелита Вуйнович , ЕС , ВОЗ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Драку совы с вороной сняли на видео
00:31
Драку совы с вороной сняли на видео
Общество
Опубликовано видео с устроившим стрельбу на автомойке в Кировске
02:03
Опубликовано видео с устроившим стрельбу на автомойке в Кировске
Происшествия
Задержание спецназом девушек в порностудии показали на видео
00:44
Задержание спецназом девушек в порностудии показали на видео
Криминал Происшествия
Белый медведь попытался угнать снегоход и попал на видео
00:54
Белый медведь попытался угнать снегоход и попал на видео
Общество
Жительница Казахстана спасла мужа от двух нападавших и попала на видео
00:13
Жительница Казахстана спасла мужа от двух нападавших и попала на видео
Конфликты Происшествия
Врезавшегося в борт хоккеиста детской команды сняли на видео
01:00
Врезавшегося в борт хоккеиста детской команды сняли на видео
Происшествия
Свадебный кортеж опасно проехал по шоссе в Москве и попал на видео
Свадебный кортеж опасно проехал по шоссе в Москве и попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Обматеривший кота в эфире чиновник попал на видео
00:42
Обматеривший кота в эфире чиновник попал на видео
Другое Интернет
Опубликовано видео тарана грузовика на Лиговском проспекте в Петербурге
00:14
Опубликовано видео тарана грузовика на Лиговском проспекте в Петербурге
Происшествия
Встречу Лаврова с представителями иностранных СМИ сняли на видео
06:38
Встречу Лаврова с представителями иностранных СМИ сняли на видео
Новости Москвы Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение