ВОЗ: вторая волна пандемии COVID-19 еще не закончилась 

«Вторая волна не закончилась», — сказал она в эфире телеканала «Россия-24».

Вуйнович также отметили важность соблюдения мер по защите от инфекции, так как она быстро распространяется, а у населения еще не сформировался иммунитет.

«Это значит, что недостаточно людей имеют иммунитет, чтобы не заболеть, и из-за этого, к сожалению, мы не можем говорить об окончании пандемии. Надо быть осторожными, прививаться», — добавила она.

Всего на сегодняшний день в мире зафиксировано 114,2 млн случаев инфекции, из них более 2,5 млн пациентов умерли, а 64,4 млн человек вылечились после заражения.