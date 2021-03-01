Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Пашинян на митинге попросил прощения за свои ошибки 

Национальная Служба Новостей и ещё 5 28 минут назад
Пашинян на митинге попросил прощения за свои ошибки
Фото: ТАСС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил прощения за ошибки своего правительства, передает Sputnik Армения.
Ранее на площади Республики в Ереване стартовал митинг сторонников Пашиняна. Глава правительства Армении вышел к митингующим со своей супругой и детьми, отмечает РИА ФАН.
По словам премьера, за годы независимости республики власти страны допустили все возможные ошибки.

«Речь о нашем правительстве, речь лично обо мне. И я хочу у всех вас, всех граждан Армении, у всех армян Диаспоры, у всех граждан Арцаха попросить прощения за все допущенные мной ошибки», — заявил Пашинян.

Премьер пояснил, что причиной промахов правительства стала «народная любовь» и стремление «сделать все точно и идеально».
Пашинян оправдался за критику «Искандеров»
По мнению Пашиняна, поиск идеального варианта часто приводил к бездеятельности властей.
Видео дня. Ларисе Долиной удалось помолодеть на 30 лет
Национальная Служба Новостей: последние новости
Билл Гейтс рассказал, когда завершится пандемия COVID-19 Билл Гейтс рассказал, когда завершится пандемия COVID-19 В Кремле рассказали о заявках на вакцины от COVID-19 от других стран В Кремле рассказали о заявках на вакцины от COVID-19 от других стран Зеленский сделает прививку от COVID-19 публично Зеленский сделает прививку от COVID-19 публично
В мире , Никол Пашинян , ИА Sputnik , РИА ФАН , Армения , Ереван
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео с устроившим стрельбу на автомойке в Кировске
02:03
Опубликовано видео с устроившим стрельбу на автомойке в Кировске
Происшествия
Белый медведь попытался угнать снегоход и попал на видео
00:54
Белый медведь попытался угнать снегоход и попал на видео
Общество
Обматеривший кота в эфире чиновник попал на видео
00:42
Обматеривший кота в эфире чиновник попал на видео
Другое Интернет
Жительница Казахстана спасла мужа от двух нападавших и попала на видео
00:13
Жительница Казахстана спасла мужа от двух нападавших и попала на видео
Конфликты Происшествия
Драку сову с вороной сняли на видео
00:31
Драку сову с вороной сняли на видео
Общество
Врезавшегося в борт хоккеиста детской команды сняли на видео
01:00
Врезавшегося в борт хоккеиста детской команды сняли на видео
Происшествия
Свадебный кортеж опасно проехал по шоссе в Москве и попал на видео
Свадебный кортеж опасно проехал по шоссе в Москве и попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Встречу Лаврова с представителями иностранных СМИ сняли на видео
06:38
Встречу Лаврова с представителями иностранных СМИ сняли на видео
Новости Москвы Политика
Опубликовано видео тарана грузовика на Лиговском проспекте в Петербурге
00:14
Опубликовано видео тарана грузовика на Лиговском проспекте в Петербурге
Происшествия
Курьер спас выпрыгнувшую с балкона 12-го этажа девочку
00:34
Курьер спас выпрыгнувшую с балкона 12-го этажа девочку
Происшествия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение