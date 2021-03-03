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В Италии выявили устойчивый к вакцинам штамм коронавируса 

Москва24 и ещё 10 33 минуты назад
В Италии выявили устойчивый к вакцинам коронавирус
Фото: Zuma\TASS
"Нигерийский" штамм коронавируса выявили на севере Италии. Об этом сообщает агентство ANSA.
По имеющимся данным, мутацию обнаружили в городе Брешиа, провинция Ломбардия. По словам президента Итальянского общества вирусологов, директора микробиологической лаборатории Арнальдо Карузо, существующие вакцины могут быть неэффективны против данной разновидности вируса.
Иные подробности о мутации не сообщаются.
О новом штамме коронавируса из Нигерии стало известно 25 декабря 2020 года. Утверждалось, что данная разновидность вируса не похожа на мутацию, обнаруженную в Великобритании.
Ранее у россиян выявили 3,5 тысячи мутаций коронавируса. Уточнялось, что подавляющее большинство из них являются однонуклеотидными.
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В мире , COVID-19
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