«Виктор Лукашенко освобожден от должности помощника президента Беларуси по национальной безопасности в связи с переходом на выборную должность. Соответствующий указ глава государства Александр Лукашенко подписал 26 февраля», — передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы президента Белоруссии.