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Лукашенко снял сына с должности помощника по нацбезопасности 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 8 1 час назад
Старший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Виктор освобожден от должности помощника главы государства по нацбезопасности, соответствующий указ подписал Лукашенко-старший.

«Виктор Лукашенко освобожден от должности помощника президента Беларуси по национальной безопасности в связи с переходом на выборную должность. Соответствующий указ глава государства Александр Лукашенко подписал 26 февраля», — передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы президента Белоруссии.

Напомним, 26 февраля Виктор Лукашенко был избран президентом Национального олимпийского комитета (НОК) республики. Он стал третьим по счету президентом НОК Белоруссии.
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C мая 1997 года президентом НОК являлся глава белорусского государства Александр Лукашенко.
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В мире , Видео , Александр Лукашенко , Виктор Лукашенко , РИА Новости
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