Старший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Виктор освобожден от должности помощника главы государства по нацбезопасности, соответствующий указ подписал Лукашенко-старший.
«Виктор Лукашенко освобожден от должности помощника президента Беларуси по национальной безопасности в связи с переходом на выборную должность. Соответствующий указ глава государства Александр Лукашенко подписал 26 февраля», — передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы президента Белоруссии.
Напомним, 26 февраля Виктор Лукашенко был избран президентом Национального олимпийского комитета (НОК) республики. Он стал третьим по счету президентом НОК Белоруссии.
C мая 1997 года президентом НОК являлся глава белорусского государства Александр Лукашенко.