Суд разрешил арестовать Анатолия Шария

"Печерский районный суд Киева разрешил задержать подозреваемого в государственной измене Анатолия Шария для доставки в суд с целью рассмотрения избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей", — пишет издание, сославшись на собственные источники в правоохранительных органах.