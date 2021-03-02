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Москва

СМИ: суд на Украине разрешил задержать главу «Партии Шария» 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
Суд разрешил арестовать Анатолия Шария
Фото: РИА Новости
Печерский районный суд Киева разрешил задержать лидера "Партии Шария" блогера Анатолия Шария, подозреваемого в государственной измене. Об этом во вторник сообщило издание "Украинская правда".

"Печерский районный суд Киева разрешил задержать подозреваемого в государственной измене Анатолия Шария для доставки в суд с целью рассмотрения избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей", — пишет издание, сославшись на собственные источники в правоохранительных органах.

Уточняется, что решение суда было вынесено 25 февраля и обжалованию не подлежит.
Служба безопасности Украины (СБУ) 16 февраля предъявила Шарию обвинение в противоправной деятельности в ущерб национальной безопасности страны в информационной сфере по статьям "Государственная измена" и "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам". В ведомстве полагают, что он действовал по заказу иностранных структур. Позднее спецслужба сообщила, что в ходе досудебного расследования в отношении блогера также был "выявлен факт внесения заведомо ложных сведений при перерегистрации "Партии Шария", в связи с чем открыто еще одно дело — по статье о подделке документов. СБУ 25 февраля объявила блогера в розыск, а 1 марта запросила международную помощь для проведения следственных действий в рамах уголовного дела против Шария.
Шарий покинул Украину 24 января 2012 года, после чего в страну не возвращался. В 2013 году власти Литвы сообщили, что предоставили Шарию политическое убежище, в связи с чем он получил вид на жительство на территории ЕС. Позже Шарий создал на Украине политическую партию под названием "Партия Шария", которая принимала участие в выборах в местные органы власти в конце октября 2020 года. Ей удалось провести депутатов в городские советы Харькова, Одессы, Мариуполя и ряда других городов юга и востока Украины.
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Комментарии
В мире , Анатолий Шарий , ЕС , СБУ , МВД , Украинская правда , Испания , Киев
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