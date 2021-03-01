Партию Зеленского лишили госфинансирования 

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Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" лишилась государственного финансирования из-за нарушений, выявленных в ее отчетах Национальным агентством противодействия коррупции (НАПК). Об этом в понедельник сообщила пресс-служба НАПК.

"В связи с выявленными нарушениями приказом председателя НАПК Александра Новикова остановлено государственное финансирование партии "Слуга народа", — говорится в сообщении НАПК в Facebook.

По данным агентства, признаки уголовных преступлений были выявлены в отчетах политических партий "Конгресс украинских националистов", "Блок Вилкула "Украинская перспектива" и "Слуга народа". В НАПК сообщили, что соответствующие материалы были направлены в Национальную полицию Украины.

В ноябре 2020 года из-за нарушений в отчетности НАПК оставило без госфинансирования парламентскую партию "Батькивщина" Юлии Тимошенко, а в январе 2021 года — парламентскую партию "Голос".