Польша потребовала репараций от Германии за Вторую мировую

По мнению польских властей, Германия не в полной мере компенсировала ущерб, нанесенный стране и её гражданам во время Второй мировой войны. Замглавы комитета по иностранным делам сейма Аркадиуш Муларчик заявил об этом в связи со строительством газопровода «Северный потока-2».

По его словам, российско-германский проект реализуется вопреки интересам Польши Украины . Между тем, Германия ещё не рассчиталась по долгам за ущерб польской земле во время Второй мировой войны, считает Аркадиуш Муларчик.

Об этом он заявил на встрече с немецким послом Арндтом Фрейтагом фон Лорингхофеном. Дипломат подчеркнул, что вопрос военных репараций закрыт в политическом плане, так как Германия выплатила Польше два миллиарда евро. Однако поляки считают это недостаточным в сравнении общим объемом немецкой компенсации в 80 миллиардов евро.

«Эти компенсации представляют собой мизерный процент возмещения того вреда и потенциального ущерба, который немецкое государство должно выплатить Польше», — подчеркнул Муларчик.