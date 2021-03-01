Польша потребовала репараций от Германии за Вторую мировую

По мнению польских властей, Германия не в полной мере компенсировала ущерб, нанесенный стране и её гражданам во время Второй мировой войны. Замглавы комитета по иностранным делам сейма Аркадиуш Муларчик заявил об этом в связи со строительством газопровода «Северный потока-2».
По его словам, российско-германский проект реализуется вопреки интересам Польши и Украины. Между тем, Германия ещё не рассчиталась по долгам за ущерб польской земле во время Второй мировой войны, считает Аркадиуш Муларчик.
Об этом он заявил на встрече с немецким послом Арндтом Фрейтагом фон Лорингхофеном. Дипломат подчеркнул, что вопрос военных репараций закрыт в политическом плане, так как Германия выплатила Польше два миллиарда евро. Однако поляки считают это недостаточным в сравнении общим объемом немецкой компенсации в 80 миллиардов евро.
«Эти компенсации представляют собой мизерный процент возмещения того вреда и потенциального ущерба, который немецкое государство должно выплатить Польше», — подчеркнул Муларчик.
Его позицию поддержал заместитель министра культуры, национального наследия и спорта Польши Ярослав Селлин. Он считает, что компенсировать потери от Второй мировой Польше должна Россия. По его мнению, Советский Союз должен был разделить с Польшей компенсацию, которую получил от Германии. Он добавил, что добиться этого будет непросто, но необходимо постоянно поднимать эту тему.