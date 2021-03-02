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Москва

В ВОЗ оценили вторую волну пандемии коронавируса 

Парламентская газета и ещё 1 24 минуты назад
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24» в понедельник заявила, что вторая волна пандемии коронавируса ещё не закончилась, хотя заметно идёт на спад.

«Вторая волна не закончилась, хотя она хорошо идёт на спад», — приводит ТАСС её заявление.

Вместе с тем специалист отметила, что в некоторых странах наблюдается подъем заболеваемости.
16 февраля Вуйнович в эфире телеканала «Россия-1» не исключила третьей волны заражений коронавирусом нового типа, отметив, что коллективный иммунитет в мире еще не сформирован.
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В мире , Видео , Мелита Вуйнович , ВОЗ , ИТАР-ТАСС
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