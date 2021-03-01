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Москва

Депутат Рады опубликовал карту Украины без Крыма 

News.ru 42 минуты назад
Депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович опубликовал в Facebook карту Украины, составленную по данным Киевского национального лингвистического университета. Карта наглядно демонстрирует, на каком языке говорят жители разных регионов страны: русском, украинском или на «суржике». При этом, многих комментаторов возмутило, что в границы Украины на его карте не входит Крымский полуостров.

Публикуя карту Украины без Крыма, вы совершаете уголовное преступление, и, надеюсь, понесёте за него наказание, — написал в комментариях бывший народный депутат Сергей Лещенко, пригрозив Рабиновичу уголовной ответственностью.

Многие пользователи его поддержали, а кто-то отметил, что сам Лещенко прокомментировал пост на «вражеском» языке.
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Как писал NEWS.ru, бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что сочувствует крымчанам, которых якобы обманули власти Российской Федерации. По его словам, Москва не подняла уровень жизни на Крымском полуострове, не обеспечила туристами, а также не дала «манны небесной». Он добавил, что Крым очень ждут обратно в состав Украины.
Школьница спровоцировала языковой скандал на Украине
Ранее американский президент Джо Байден заявил, что США никогда не признают Крым частью Российской Федерации. Глава Белого дома обнародовал заявление, полностью посвящённое «российской агрессии» на Украине. Он напомнил, что семь лет назад РФ «нарушила нормы международного права» и «вторглась» в Крым. По словам Байдена, США продолжают поддерживать Украину и её союзников, как это было и с начала конфликта.
Крым вошёл в состав РФ в марте 2014 года на основании итогов референдума, в ходе которого за присоединение к России высказались свыше 96% избирателей. Украинские власти продолжают считать полуостров своей территорией, «временно оккупированной» РФ, и периодически поднимают вопрос о её возврате.
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Комментарии 16
В мире , Видео , Вадим Рабинович , Сергей Лещенко , Петр Порошенко , Джозеф Байден , Верховная Рада
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