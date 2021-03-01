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На Украине заявили, что Зеленский публично вакцинируется препаратом Covishield 

ТАСС и ещё 4 48 минут назад
Зеленский публично вакцинируется препаратом Covishield
Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский сделает прививку от коронавируса вакциной Covishield, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Об этом сообщил в понедельник глава Минздрава Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24".

"Я и президент Владимир Зеленский публично вакцинируемся против коронавируса препаратом Сovishield. Таким образом мы хотим продемонстрировать качество этой вакцины", — заявил глава Минздрава.

Ранее в понедельник Минздрав сообщил, что с 24 февраля, когда в стране стартовала кампания по вакцинации, прививку сделали более 3 тыс. человек. Украина одной из последних в Европе начала кампанию, после того, как из Индии прибыли первые 500 тыс. доз вакцины Covishield. В первую очередь прививку получают медики.
Всего на данный момент на Украине зарегистрированы две вакцины — Covishield, а также препарат американской компании Pfizer. По данным правительства, ожидаются поставки более 100 тыс. доз вакцины Pfizer, около 2 млн доз китайской Sinovac, почти 4 млн доз AstraZeneca и 15 млн доз NovaVax. От российских препаратов Киев отказался.
Между тем, по данным последних опросов, порядка 40% жителей Украины готовы сделать прививку при условии, что она будет бесплатной, а число тех, кто вообще не планирует вакцинироваться, за последний месяц увеличилось на 12%. В тройку вакцин, которым больше всего доверяют жители Украины, входят Pfizer/BioNTech (23%), шведско-британская AstraZeneca/Oxford (16%) и американский препарат компании Moderna (12%), российской вакцине "Спутник V" доверяют 9%, а вакцине китайской компании Sinovac Biotech — всего 1% украинцев.
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Комментарии 1
В мире , Владимир Зеленский , Минздрав РФ , Pfizer , Индия
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