Порошенко раскритиковал вакцинацию на Украине

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Порошенко посетил Прикарпатье, где эпидситуация находится в критическом состоянии. Там бывший глава государства пообщался с медиками, усомнившимися в качестве поставленного препарата от коронавируса компании AstraZeneca.

Экс-президент Украины спросил у врачей, почему люди отказываются ставить прививки от COVID-19.

«Прошу прощения за непарламентское выражение, прозвучавшее из уст врача, который пребывает в отчаянии, — потому что г… привезли», — добавил Порошенко.

По словам политика, данную вакцину «привезли это из-за коррупции и профнепригодности».