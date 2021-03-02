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Порошенко подверг критике вакцинацию от коронавируса на Украине 

runews24.ru и ещё 1 19 минут назад
Порошенко раскритиковал вакцинацию на Украине
Фото: РИА Новости
Порошенко посетил Прикарпатье, где эпидситуация находится в критическом состоянии. Там бывший глава государства пообщался с медиками, усомнившимися в качестве поставленного препарата от коронавируса компании AstraZeneca.
Экс-президент Украины спросил у врачей, почему люди отказываются ставить прививки от COVID-19.

«Прошу прощения за непарламентское выражение, прозвучавшее из уст врача, который пребывает в отчаянии, — потому что г… привезли», — добавил Порошенко.

По словам политика, данную вакцину «привезли это из-за коррупции и профнепригодности».
Также на заседании Согласительного совета в Верховной раде Порошенко добавил, что ситуация с коронавирусом на западе Украины осложняется работающими лыжными курортами и новым штаммом SARS-CoV-2.
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