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Москва

Билл Гейтс спрогнозировал сроки окончания пандемии коронавируса 

Говорит Москва и ещё 2 36 минут назад
Билл Гейтс спрогнозировал сроки окончания пандемии коронавируса. По словам бизнесмена, мир не сможет вернуться к нормальной жизни раньше 2022 года.

«Серьёзная проблема состоит в том, что мы делаем недостаточно для того, чтобы положить конец пандемии», — заявил предприниматель в эфире телеканала CNN.

Гейтс в очередной раз указал, что существует риск повторного заражения коронавирусом, при этом вакцины от него идут «в богатые страны». Бизнесмен призвал мировое сообщество нарастить объёмы выпуска препаратов.
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В мире , Видео , Билл Гейтс , CNN , США
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