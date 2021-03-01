Билл Гейтс спрогнозировал сроки окончания пандемии коронавируса. По словам бизнесмена, мир не сможет вернуться к нормальной жизни раньше 2022 года.
«Серьёзная проблема состоит в том, что мы делаем недостаточно для того, чтобы положить конец пандемии», — заявил предприниматель в эфире телеканала CNN.
Гейтс в очередной раз указал, что существует риск повторного заражения коронавирусом, при этом вакцины от него идут «в богатые страны». Бизнесмен призвал мировое сообщество нарастить объёмы выпуска препаратов.