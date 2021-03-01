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Москва

Штайнмайер отметил «решающий вклад» Горбачева в достижение мира в Европе 

ТАСС и ещё 1 50 минут назад
Глава ФРГ отметил роль Горбачева в достижении мира в Европе
Фото: ТАСС
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер направил Михаилу Горбачеву телеграмму с поздравлениями по случаю отмечаемого экс-президентом СССР 2 марта 90-летнего юбилея. Текст распространила в понедельник канцелярия главы германского государства.

"В Германии не забудут Ваши мужественные действия во имя мира и свободы. Своими политическими решениями, а также верой в объединенную Германию Вы внесли решающий вклад в преодоление мирным путем раскола на европейском континенте", — отметил Штайнмайер. Он указал при этом, что германское единство "не было чем-то само собой разумеющимся, но является творением многих". "Вы относитесь к людям, которые сотворили историю", — убежден Штайнмайер.

Глава государства вспомнил о своей последней встрече с Горбачевым около трех лет назад в Москве, отметив, что и тогда было понятно, что Германия и Россия еще далеки от претворения в жизнь надежды на добрососедство и доверительное партнерство в Европе.
"С момента нашей последней встречи ничто в отношениях [между двумя странами] не стало легче. Это тревожит многих людей, не только в Германии", — указал президент ФРГ. Тем не менее, по мнению Штайнмайера, особенно сегодня важно не мириться с растущим отчуждением, а постоянно стремиться понять друг друга и встречаться на всех возможных уровнях.

"Мы живем в период сложных отношений, но есть прошлое до и будущее после этого. Мы, по обе стороны, несем ответственность за будущее мирной Европы", — говорится в телеграмме. Штайнмайер отметил, что деятельность Горбачева остается стимулом и мерилом в деле примирения в Европе.

Михаил Сергеевич Горбачев (родился 2 марта 1931 года) — советский политический и государственный деятель. Последний генеральный секретарь ЦК КПСС (1985-1991), первый и единственный президент СССР (1990-1991). Лауреат Нобелевской премии мира (1990).
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В мире , Франк-Вальтер Штайнмайер , Михаил Горбачев , КПСС , Германия
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