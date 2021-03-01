Умер звезда «Убойного футбола» Нг Ман-Тат 

Гонконгский актер, звезда "Убойного футбола" Нг Ман-Тат умер на 71-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием, передает Deadline. У актера был рак печени.

Сообщается, что он скончался спокойно, рядом с ним в этом время были жена и дети.