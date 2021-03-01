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Умер звезда «Убойного футбола» Нг Ман-Тат 

Газета.Ru 1 час назад
Умер звезда «Убойного футбола» Нг Ман-Тат
Фото: Газета.Ru
Гонконгский актер, звезда "Убойного футбола" Нг Ман-Тат умер на 71-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием, передает Deadline. У актера был рак печени.
Сообщается, что он скончался спокойно, рядом с ним в этом время были жена и дети.
Всего Нг Ман-Тат снялся в 170 фильмах и сериалах: "Рыцарь игроков", "Сопротивление в школе", "Кулак ярости — 1991", "Безумный монах" и другие. Самым известным фильмом с участием актера стал "Убойный футбол" Стивена Чоу, вышедший в 2001 году. Картина рассказывает о необычной футбольной команде, тренирующейся с применением приемов кун-фу.
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