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Москва

Пашинян заявил, что его дезинформировали по поводу «Искандеров» 

РИА Новости 43 минуты назад
Премьер Армении Никол Пашинян после беседы с президентом РФ Владимиром Путиным пришел к выводу, что ему неправильно доложили по поводу "Искандеров", его заявление не касалось содержания и качества армяно-российских союзнических отношений в сфере военного и военно-промышленного сотрудничества, передает агентство Sputnik Армения.

"Премьер-министр Республики Армения и Президент Российской Федерации во время недавно состоявшейся телефонной беседы в числе прочих вопросов обсудили также заявление премьер-министра Армении относительно применения Арменией системы "Искандер". Об этом сказала пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворгян", — говорится в сообщении.

Как отмечает агентство, в результате сравнения имеющихся фактов и сведений премьер Армении пришел к заключению, что относительно данной ситуации ему было доложено неправильно.

"Более того, заявление премьер-министра не имеет никакого отношения к содержанию и качеству армяно-российских союзнических отношений в сфере военного и военно-промышленного сотрудничества. Не вызывает сомнения и то обстоятельство, что российское оружие — одно из лучших в мире. Республика Армения продолжает тесное сотрудничество с Российской Федерацией в сферах военной промышленности и высоких технологий и намерена предпринимать шаги к его дальнейшему углублению", — добавляет агентство.

Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
И
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В мире , Армия , Видео , Никол Пашинян , Владимир Путин , Генштаб , ИА Sputnik
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