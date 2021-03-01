Премьер Армении Никол Пашинян
после беседы с президентом РФ Владимиром Путиным
пришел к выводу, что ему неправильно доложили по поводу "Искандеров", его заявление не касалось содержания и качества армяно-российских союзнических отношений в сфере военного и военно-промышленного сотрудничества, передает агентство Sputnik Армения.
"Премьер-министр Республики Армения и Президент Российской Федерации во время недавно состоявшейся телефонной беседы в числе прочих вопросов обсудили также заявление премьер-министра Армении относительно применения Арменией системы "Искандер". Об этом сказала пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворгян", — говорится в сообщении.
Как отмечает агентство, в результате сравнения имеющихся фактов и сведений премьер Армении пришел к заключению, что относительно данной ситуации ему было доложено неправильно.
"Более того, заявление премьер-министра не имеет никакого отношения к содержанию и качеству армяно-российских союзнических отношений в сфере военного и военно-промышленного сотрудничества. Не вызывает сомнения и то обстоятельство, что российское оружие — одно из лучших в мире. Республика Армения продолжает тесное сотрудничество с Российской Федерацией в сферах военной промышленности и высоких технологий и намерена предпринимать шаги к его дальнейшему углублению", — добавляет агентство.
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба
. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
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