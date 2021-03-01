Американские СМИ назвали Навального «волком в правозащитной шкуре» 

»Важный для нас вопрос сегодня: можно ли считать, что человек перестал быть расистом, гомофобом, шовинистом, неонацистом, антисемитом, если он некоторое время открыто не исповедует такие свои взгляды? Большинство американцев скажет — нет. Должны быть минимальные доказательства того, что человек осознал — ксенофобия ведет к разрушению общества, сталкиванию его в огонь гражданского противостояния и беззакония. Если это верно для Америки — должно быть верно и для любой другой страны», пишет The Greanville Post.