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Противники Пашиняна ворвались в правительственное здание в Ереване 

Артём Кульша 8 минут назад
Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна ворвались в правительственное здание в Ереване. Об этом сообщает РИА Новости.
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