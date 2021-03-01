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Субботний
Противники Пашиняна ворвались в правительственное здание в Ереване
Артём Кульша
8 минут назад
Комментарии
3
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Противники премьер-министра
Армении
Никола Пашиняна ворвались в правительственное здание в Ереване. Об этом
сообщает
РИА Новости.
Новость дополняется.
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