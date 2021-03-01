Украинский депутат заговорил на «восточно-украинском» языке

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Москва

Заговоривший на «восточно-украинском» языке депутат на Украине попал на видео 

Алевтина Жаркова 25 минут назад
На Украине депутат заговорил на «восточно-украинском» языке во время заседания. Первый заместитель главы Днепропетровского областного совета Геннадий Гуфман обратился к коллегам на русском языке, попросив разрешения продолжить свое выступление на «восточно-украинском» языке, вызвав тем самым смех и аплодисменты у аудитории. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале «Легитимный live».
Напомним, с 16 января на Украине начала действовать норма закона об обязательном использовании украинского языка как государственного в сфере обслуживания.
В мире , Видео , Украина
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