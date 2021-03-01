Россия обвинила США в помощи боевикам

Американцы фактически рассчитывают использовать указанный груз для снабжения действующих в этом районе подконтрольных им боевиков, как было уже не раз, — цитирует РИА Новости совместное заявление.

Там также указано, что лагерь Рукбан является «американским конвейером по подготовке экстремистов», США препятствуют его расформированию, и это мешает восстановлению суверенитета и мирной жизни в республике. При этом подчёркивается, что власти Сирии готовы принять всех граждан, содержащихся в лагере, обеспечить им безопасные и достойные условия жизни.

США наносят авиационные удары по территории суверенного сирийского государства и продолжают незаконно оккупировать его территории. При этом в контролируемых ими районах страны нет и намёка на восстановление безопасной и достойной мирной жизни, — говорится в заявлении.

Как писал NEWS.ru, Соединённые Штаты продолжат оказывать давление на Дамаск и в целом, скорее всего, их стратегия в отношении Сирии после победы Джо Байдена на выборах президента не изменится, считает посол РФ в САР Александр Ефимов . По его мнению, в настоящее время рано говорить о планах американской администрации по данному вопросу.

Ефимов сообщил, что нужно понимать, что присутствие США в САР — будь то в Заевфратье или в районе Ат-Танфа на границе с Иорданией — незаконно, и поэтому необходимо его прекратить. Он подчеркнул, что «американская оккупация» не только мешает Дамаску осваивать принадлежащие ему природные ресурсы, но и препятствует восстановлению суверенитета законных властей на всей территории страны, «потворствуя, в частности, сепаратистским устремлениям на северо-востоке».