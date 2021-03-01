SpaceX отменила запуск ракеты за полторы минуты до старта 

Вчера, как сообщал «Рамблер», в 20:37 по местному времени ракета-носитель Falcon 9 должна была стартовать с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида, США. Она должна была вывести на околоземную орбиту 60 микроспутников Starlink.

На сайте SpaceX велась прямая трансляция запланированного пуска. За минуту и 24 секунды до него диспетчер трансляции объявил об отмене старта, не уточнив ее причин. После этого в твиттере компании сообщили, что следующая возможность запуска появится 1 марта в 20:15 по местному времени.

В мае 2019 года SpaceX вывела в космос первые 60 малых аппаратов Starlink. Они предназначены для обеспечения доступа в интернет. В общей сложности компания планирует запустить 11 тысяч спутников, потратив на это 10 миллиардов долларов.