Британцы сняли на видео ярчайший метеор 

В ночь с 28 февраля на 1 марта в Великобритании местные жители сняли очень яркий метеор в ночном небе. Небесный объект видели в ночь на понедельник в Лондоне, Бирмингеме, Бристоле и других британских городах. Камеры видеонаблюдения и видеорегистраторы зафиксировали сгорающий в небе метеор.

Метеор — это явление, возникающее при сгорании в атмосфере Земли метеорных тел (например, осколков комет или астероидов). Слабые метеоры называются падающими звёздами, тогда как аналогичное явление большой интенсивности называется болидом. Метеором называется не объект (то есть метеороид), а явление, то есть светящийся след метеороида.