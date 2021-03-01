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Британцы сняли на видео ярчайший метеор 

Вадим Дроздов 15 минут назад
В ночь с 28 февраля на 1 марта в Великобритании местные жители сняли очень яркий метеор в ночном небе. Небесный объект видели в ночь на понедельник в Лондоне, Бирмингеме, Бристоле и других британских городах. Камеры видеонаблюдения и видеорегистраторы зафиксировали сгорающий в небе метеор.
Метеор — это явление, возникающее при сгорании в атмосфере Земли метеорных тел (например, осколков комет или астероидов). Слабые метеоры называются падающими звёздами, тогда как аналогичное явление большой интенсивности называется болидом. Метеором называется не объект (то есть метеороид), а явление, то есть светящийся след метеороида.
В мире , Видео
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