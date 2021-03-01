Столкновения с полицией в Дублине сняли на видео 

27 февраля в ирландской столице — городе Дублине , произошли столкновения протестующих против очередных ограничительных мер, связанных с коронавирусной инфекцией, и сотрудников полиции. Одного стража порядка госпитализировали. Сотни демонстрантов днем прошли через центр ирландской столицы и попытались попасть в парк Сант-Стивенс-Грин. Власти усилили полицейское присутствие в городе.

"Я испытываю ужас при виде такого на наших улицах. Ирландский народ провел прошлый год в борьбе с COVID. Для насилия в адрес полиции или кого-либо еще нет оправданий. Это поведение на улице Grafton нескольких эгоистов подрывает те жертвы, которые миллионы принесли в последние 12 месяцев", — заявил вице-премьер Ирландии.