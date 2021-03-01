Трамп пообещал вернуть республиканцев в Белый дом 

Трамп назвал его худшим президентом в истории США, который «поставил Америку на последнее место». В частности, Дональд Трамп раскритиковал ослабление контроля над миграционными потоками, прекращение курса на энергонезависимость США и развязывание новых войн.

Кроме того экс-президент во время своей речи пообещал сторонникам вернуть республиканцев в Белый дом.

«У нас есть Республиканская партия, и она будет единой и сильной, как никогда раньше», — заявил Трамп.

Он отметил, что «демократы потерпят сокрушительное поражение на промежуточных выборах и однозначно потеряют Белый дом через четыре года».

При этом политик намекнул о возможности своего участия в выборах 2024 года.