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Трамп пообещал вернуть республиканцев в Белый дом 

Свободная пресса 30 минут назад
Трамп пообещал вернуть республиканцев в Белый дом
Фото: EPA
Бывший лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп впервые выступил после ухода с поста президента страны, произнеся речь на конференции консервативных кругов США. Большую часть времени политик критиковал нынешнего президента Джо Байдена.
Трамп назвал его худшим президентом в истории США, который «поставил Америку на последнее место». В частности, Дональд Трамп раскритиковал ослабление контроля над миграционными потоками, прекращение курса на энергонезависимость США и развязывание новых войн.
Кроме того экс-президент во время своей речи пообещал сторонникам вернуть республиканцев в Белый дом.

«У нас есть Республиканская партия, и она будет единой и сильной, как никогда раньше», — заявил Трамп.

Он отметил, что «демократы потерпят сокрушительное поражение на промежуточных выборах и однозначно потеряют Белый дом через четыре года».
При этом политик намекнул о возможности своего участия в выборах 2024 года.
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Комментарии
В мире , США , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Республиканская партия США , Белый , Тверская Область
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