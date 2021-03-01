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Японский премьер извинился за скандал вокруг контактов его сына с чиновниками 

ТАСС и ещё 1 21 минуту назад
Японский премьер извинился за скандал вокруг его сына
Фото: Reuters
Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга признал в понедельник, что скандал вокруг контактов его старшего сына с высокопоставленными чиновниками серьезно подрывает общественное доверие к главе правительства. Он заявил об этом в ходе дебатов в бюджетной комиссии нижней палаты парламента в ответ на вопросы депутатов от оппозиции.

"Сложившаяся ситуация, — сказал премьер, — серьезно подрывает доверие народа ко мне.

Я глубоко раскаиваюсь и приношу извинения".
Ранее ушла в отставку секретарь кабинета министров Японии по связям с общественностью Макико Танака. Она, в частности, занималась организацией публичных выступлений премьера, а ранее была высокопоставленной сотрудницей министерства по административным делам и коммуникациям, которое, в частности, отвечает за выдачу лицензий телевизионным и радиокомпаниям.
В этом качестве она в 2019 году по меньшей мере один раз ужинала за счет Сэйго Суги, старшего сына премьера, который работает в компании, занимающейся спутниковым вещанием. Это требует получения лицензий от министерства. За ужин сын премьера заплатил 70 тыс. иен (более $650), что расценивается как нарушение кодекса поведения чиновников, который запрещает получение подарков и подношений.
Отставкой секретаря кабинета, отмечает информационное агентство Kyodo, правительство хотело бы поставить точку в нынешнем скандале. Макико Танака в понедельник также экстренно госпитализировалась, что может помешать ее новому вызову в парламент для опроса по этому делу.
Ранее Kyodo сообщило, что в оплаченных сыном главы правительства ужинах принимали участие по меньшей мере 11 чиновников министерства по административным делам и коммуникациям. Ёсихидэ Суга ранее уже приносил публичные извинения в связи с этим скандалом. При этом он подчеркнул, что никогда не обсуждал с сыном его работу.
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В мире , Япония
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