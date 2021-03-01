«Российский» хакер обокрал американских героев

«Российский» хакер украл личности 22 американских военных, награжденных Медалью почета — высшей военной наградой США . Об этом сообщает Daily Beast.

По данным американского издания, преступник через сеть магазинов для военных в США под чужим именем приобрел товаров на 55 тысяч долларов. С помощью сети курьеров покупки были доставлены более чем по 20 различным адресам на территории Штатов, а затем переправлены в Россию. Отмечается, что Секретная служба США начала поиски злоумышленника, укравшего персональные данные американских героев.