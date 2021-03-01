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«Российский» хакер обокрал 22 американских героев 

Lenta.ru и ещё 1 35 минут назад
«Российский» хакер обокрал американских героев
Фото: Reuters
«Российский» хакер украл личности 22 американских военных, награжденных Медалью почета — высшей военной наградой США. Об этом сообщает Daily Beast.
По данным американского издания, преступник через сеть магазинов для военных в США под чужим именем приобрел товаров на 55 тысяч долларов. С помощью сети курьеров покупки были доставлены более чем по 20 различным адресам на территории Штатов, а затем переправлены в Россию. Отмечается, что Секретная служба США начала поиски злоумышленника, укравшего персональные данные американских героев.
Ранее глава Службы общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) Эрик Акербом рассказал о ловле хакеров из России и Китая, которая якобы происходит каждый день. Он добавил, что целями преступников обычно являются компании, учебные заведения и жизненно важная инфраструктура.
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