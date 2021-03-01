Трамп попытается стать президентом в 2024 году

Во время выступления на консервативной конференции CPAC в Орландо , Трамп заявил, что демократы "решительно проиграют" президентские выборы 2024 года.

Он также в очередной раз повторил, что он не проиграл, а выиграл выборы 2020 года.

"Вообще-то они только что проиграли Белый дом", — объявил Трамп, добавив, что он "даже может решить побить их в третий раз".

Трамп также опроверг слухи о том, что собирается создать новую политическую партию в Соединённых Штатах.