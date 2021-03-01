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Трамп оценил первый месяц работы Байдена на посту президента 

Российская Газета и ещё 7 35 минут назад
«Катастрофический месяц»: Трамп оценил политику Байдена
Фото: Reuters
Бывший президент США Дональд Трамп оценил политику нового главы государства Джо Байдена в первый месяц его работы. Свое мнение он озвучил во время выступления в рамках консервативной конференции в Орландо.
По мнению Трампа, у Байдена был самый "катастрофический первый месяц" из всех президентов в современной истории.

"Он уже показал, что он против рабочих мест, против семьи, против границ, против энергетики, против женщин и науки", — цитирует РИА Новости экс-президента.

Трамп раскритиковал заявления Байдена о многостороннем подходе к мировым проблемам. По мнению бывшего хозяина Белого дома, Америка не может себе позволить заниматься проблемами всего мира. Он также считает, что при Джо Байдене США лишились статуса в энергетике и в дальнейшем "будут зависеть от России и Ближнего Востока в поставках нефти".
Напомним, Трамп, выступая на конференции, также опроверг слухи о том, что намерен создать в стране третью политическую партию, призвал к реформе избирательной системы и намекнул, что может вновь принять участие в президентской гонке в 2024 году.
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В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , РИА Новости , Орландо , США
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