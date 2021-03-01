«Катастрофический месяц»: Трамп оценил политику Байдена

По мнению Трампа, у Байдена был самый "катастрофический первый месяц" из всех президентов в современной истории.

"Он уже показал, что он против рабочих мест, против семьи, против границ, против энергетики, против женщин и науки", — цитирует РИА Новости экс-президента.

Трамп раскритиковал заявления Байдена о многостороннем подходе к мировым проблемам. По мнению бывшего хозяина Белого дома, Америка не может себе позволить заниматься проблемами всего мира. Он также считает, что при Джо Байдене США лишились статуса в энергетике и в дальнейшем "будут зависеть от России и Ближнего Востока в поставках нефти".