Премьер-министр Чехии рассказал об угрозах убийством

Премьер-министру Чехии Андрею Бабишу и его семье угрожали убийством. Об этом сообщил сам политик в воскресенье, 28 февраля.

Он рассказал в эфире телеканала CNN Prima , что угроза была связана с ограничительными мерами против распространения коронавируса. Их ужесточили, чтобы пресечь рост количества заразившихся COVID-19 в стране.

По словам Бабиша, об угрозе его предупредила полиция 8 января. В частности, чешскому премьеру сообщили, что есть человек, который хочет застрелить его и членов его семьи. Поэтому дом политика в предместье Праги взяли под усиленную охрану.

Бабиш признался, что не рассказал о возникшей угрозе близким. Он предпочел, чтобы они на время уехали из Чехии.

«Моя жена уехала в Дубай», — уточнил премьер.

Он добавил, что до недавнего времени она ничего не знала об угрозе покушения.

По словам премьера, злоумышленника задержали. Он находился в Испании, там его и взяли под стражу.