Премьер-министр Чехии рассказал об угрозах убийством

Премьер-министру Чехии Андрею Бабишу и его семье угрожали убийством. Об этом сообщил сам политик в воскресенье, 28 февраля.
Он рассказал в эфире телеканала CNN Prima, что угроза была связана с ограничительными мерами против распространения коронавируса. Их ужесточили, чтобы пресечь рост количества заразившихся COVID-19 в стране.
По словам Бабиша, об угрозе его предупредила полиция 8 января. В частности, чешскому премьеру сообщили, что есть человек, который хочет застрелить его и членов его семьи. Поэтому дом политика в предместье Праги взяли под усиленную охрану.
Бабиш признался, что не рассказал о возникшей угрозе близким. Он предпочел, чтобы они на время уехали из Чехии.
«Моя жена уехала в Дубай», — уточнил премьер.
Он добавил, что до недавнего времени она ничего не знала об угрозе покушения.
По словам премьера, злоумышленника задержали. Он находился в Испании, там его и взяли под стражу.
Ранее «Профиль» сообщал, что чешский президент Милош Земан обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой предоставить стране вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». Министерство здравоохранения Чехии 27 февраля заявило, что пандемия усиливается. По итогам недели государство вышло на первое место в мире по числу новых случаев заражения в пересчете на миллион населения.