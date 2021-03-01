Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Премьер-министр Чехии рассказал об угрозах ему и семье убийством 

Профиль 35 минут назад
Премьер-министр Чехии рассказал об угрозах убийством
Фото: ©Wikimedia.org
Премьер-министру Чехии Андрею Бабишу и его семье угрожали убийством. Об этом сообщил сам политик в воскресенье, 28 февраля.
Он рассказал в эфире телеканала CNN Prima, что угроза была связана с ограничительными мерами против распространения коронавируса. Их ужесточили, чтобы пресечь рост количества заразившихся COVID-19 в стране.
По словам Бабиша, об угрозе его предупредила полиция 8 января. В частности, чешскому премьеру сообщили, что есть человек, который хочет застрелить его и членов его семьи. Поэтому дом политика в предместье Праги взяли под усиленную охрану.
Бабиш признался, что не рассказал о возникшей угрозе близким. Он предпочел, чтобы они на время уехали из Чехии.

«Моя жена уехала в Дубай», — уточнил премьер.

Он добавил, что до недавнего времени она ничего не знала об угрозе покушения.
По словам премьера, злоумышленника задержали. Он находился в Испании, там его и взяли под стражу.
Ранее «Профиль» сообщал, что чешский президент Милош Земан обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой предоставить стране вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». Министерство здравоохранения Чехии 27 февраля заявило, что пандемия усиливается. По итогам недели государство вышло на первое место в мире по числу новых случаев заражения в пересчете на миллион населения.
Видео дня. «Обещал пиар и кинул»: экс-солистку группы «Пропаганда» обманули на 350 тысяч рублей
Профиль: последние новости
Иран отказался от прямых консультаций с США и ЕС по ядерной программе Иран отказался от прямых консультаций с США и ЕС по ядерной программе Литовец скончался через несколько минут после прививки от коронавируса Литовец скончался через несколько минут после прививки от коронавируса Байден обратился с предупреждением к Ирану после авиаудара в Сирии Байден обратился с предупреждением к Ирану после авиаудара в Сирии
Комментарии
В мире , Андрей Бабиш , Милош Земан , Владимир Путин , CNN , Дубай , Испания , ОАЭ , Прага , Чехия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Убийство отца на глазах у ребенка попало на видео
00:26
Убийство отца на глазах у ребенка попало на видео
Происшествия
Реакция россиянина из UFC на поражение судейским решением попала на видео
00:21
Реакция россиянина из UFC на поражение судейским решением попала на видео
Взрыв бомбы времен Второй мировой войны попал на видео
00:17
Взрыв бомбы времен Второй мировой войны попал на видео
В мире Происшествия
Момент ДТП с маршруткой на проспекте Ветеранов попал на видео
00:18
Момент ДТП с маршруткой на проспекте Ветеранов попал на видео
Происшествия
Массовая драка на чемпионате по дзюдо в Дагестане попала на видео
00:59
Массовая драка на чемпионате по дзюдо в Дагестане попала на видео
Происшествия
ДТП на Петроградской набережной в Петербурге попало на видео
00:14
ДТП на Петроградской набережной в Петербурге попало на видео
Происшествия
Перестрелку в Махачкале показали на видео
00:48
Перестрелку в Махачкале показали на видео
Происшествия
Появилось видео победы россиянина над украинцем в UFC
00:35
Появилось видео победы россиянина над украинцем в UFC
Опубликовано видео с места взрыва в больнице на Украине
00:29
Опубликовано видео с места взрыва в больнице на Украине
Происшествия
Застрявшую на льду Байкала косулю сняли на видео
00:22
Застрявшую на льду Байкала косулю сняли на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение