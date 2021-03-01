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Оппозиция предложила премьеру Армении сделку по внеочередным выборам 

Газета.Ru и ещё 2 22 минуты назад
Оппозиция предложила премьеру Армении сделку
Фото: РИА Новости
Руководитель армянской оппозиционной партии «Светлая Армения» Эдмон Марукян призвал премьер-министра Никола Пашиняна не увольнять начальника Главного штаба Вооруженных Сил Оника Гаспаряна. Об этом он пишет у себя в Facebook.
Отмечается, что взамен Марукян предложив «сделку» по внеочередным парламентским выборам.

«Мы готовы подписать с премьером любой документ о том, что в случае его отставки и назначения внеочередных парламентских выборов не выдвинем и не поддержим какую-либо кандидатуру на этот пост», — сказал Марукян.

По его словам, реализация данного предложения позволит вывести страну из внутриполитического кризиса.
Марукян отметил, что премьер Армении должен отказаться от действий против армии.
По мнению оппозиционного политика, объявляя митинги своих сторонников, Пашинян «преднамеренно ведет страну к потрясениям».
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В мире , Армения
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