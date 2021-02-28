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Тихановская спрогнозировала уход Лукашенко весной 

BFM.RU 31 минуту назад
Тихановская спрогнозировала уход Лукашенко весной
Фото: ТАСС
Белорусская оппозиция призвала Евросоюз быстрее и жестче вводить санкции против Лукашенко. Как передает , об этом в интервью газете Bild am Sonntag заявила экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская.

«В ЕС есть огромная бюрократия, и поэтому он действует медленно. Мы хотели бы больше жесткости, больше санкций, и немного побыстрее», — сказала Тихановская.

Она уверена, что уже весной Лукашенко «не будет».
Также Тихановская отметила, что протестные настроения в ее стране не стихли. То, что уличных акций стало меньше, не означает, что «движения стали менее активными». Просто люди стали демонстрировать свой протест «креативнее» — «бело-красно-белые ленты на руках, граффити на стенах, наклейки с символикой», пояснила Тихановская.
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В мире , Светлана Тихановская , ЕС , Bild
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