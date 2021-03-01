США отреагировали на отказ Ирана от встречи по ядерной сделке

"Хотя мы разочарованы ответом Ирана, мы по-прежнему готовы к возобновлению реальных дипломатических усилий для достижения взаимного возврата к соблюдению обязательств в рамках СВПД [Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе Ирана]", — заявила представитель Белого дома.