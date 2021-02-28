Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Британские эксперты заинтересовались ролью Украины в деле MH17 

Слово и Дело 30 минут назад
В Британии заинтересовались ролью Украины в деле MH17
Фото: РИА Новости
Действия руководства Незалежной незадолго до крушения малайзийского "боинга" MH17 вызвали сомнения у британских аналитиков.
Киев позволил гражданскому авиалайнеру выполнить полет над зоной военных действий. Эксперты из Великобритании оценили поступки украинских властей. Об этом сообщает "ПолитРоссия".

"Могла ли Украина предвидеть потерю гражданского самолета в канун инцидента MH17?" — поинтересовались иностранные специалисты.

По мнению аналитиков, Незалежная была обязана обратить внимание на самый незначительный для гражданских самолетов риск. В коммерческой авиации угрозы рассчитывают до сотых процента, пояснили эксперты.
Видео дня. «Обещал пиар и кинул»: экс-солистку группы «Пропаганда» обманули на 350 тысяч рублей
Слово и Дело: последние новости
National Interest заявил о недопустимости повторения "унижения" России National Interest заявил о недопустимости повторения "унижения" России Порошенко оценил уровень жизни жителей Крыма после присоединения к России Порошенко оценил уровень жизни жителей Крыма после присоединения к России На Украине начали прививать граждан от COVID-19 вакциной Covishield На Украине начали прививать граждан от COVID-19 вакциной Covishield
В мире , Киев , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Убийство отца на глазах у ребенка попало на видео
00:26
Убийство отца на глазах у ребенка попало на видео
Происшествия
Реакция россиянина из UFC на поражение судейским решением попала на видео
00:21
Реакция россиянина из UFC на поражение судейским решением попала на видео
Взрыв бомбы времен Второй мировой войны попал на видео
00:17
Взрыв бомбы времен Второй мировой войны попал на видео
В мире Происшествия
Момент ДТП с маршруткой на проспекте Ветеранов попал на видео
00:18
Момент ДТП с маршруткой на проспекте Ветеранов попал на видео
Происшествия
Массовая драка на чемпионате по дзюдо в Дагестане попала на видео
00:59
Массовая драка на чемпионате по дзюдо в Дагестане попала на видео
Происшествия
ДТП на Петроградской набережной в Петербурге попало на видео
00:14
ДТП на Петроградской набережной в Петербурге попало на видео
Происшествия
Перестрелку в Махачкале показали на видео
00:48
Перестрелку в Махачкале показали на видео
Происшествия
Появилось видео победы россиянина над украинцем в UFC
00:35
Появилось видео победы россиянина над украинцем в UFC
Опубликовано видео с места взрыва в больнице на Украине
00:29
Опубликовано видео с места взрыва в больнице на Украине
Происшествия
Застрявшую на льду Байкала косулю сняли на видео
00:22
Застрявшую на льду Байкала косулю сняли на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение