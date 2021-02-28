Действия руководства Незалежной незадолго до крушения малайзийского "боинга" MH17 вызвали сомнения у британских аналитиков.
Киев позволил гражданскому авиалайнеру выполнить полет над зоной военных действий. Эксперты из Великобритании оценили поступки украинских властей. Об этом сообщает "ПолитРоссия".
"Могла ли Украина предвидеть потерю гражданского самолета в канун инцидента MH17?" — поинтересовались иностранные специалисты.
По мнению аналитиков, Незалежная была обязана обратить внимание на самый незначительный для гражданских самолетов риск. В коммерческой авиации угрозы рассчитывают до сотых процента, пояснили эксперты.