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Действия руководства Незалежной незадолго до крушения малайзийского "боинга" MH17 вызвали сомнения у британских аналитиков.

Киев позволил гражданскому авиалайнеру выполнить полет над зоной военных действий. Эксперты из Великобритании оценили поступки украинских властей. Об этом сообщает "ПолитРоссия ".

"Могла ли Украина предвидеть потерю гражданского самолета в канун инцидента MH17?" — поинтересовались иностранные специалисты.

По мнению аналитиков, Незалежная была обязана обратить внимание на самый незначительный для гражданских самолетов риск. В коммерческой авиации угрозы рассчитывают до сотых процента, пояснили эксперты.